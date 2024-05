Grave incidente in Via Pratica di Mare - motocilista in codice rosso | schianto all’imbocco della Pontina

(Di martedì 14 maggio 2024) Bruttostamattina su Viadi, a ridosso dello svincolo. Un motociclista si è scontrato con un’auto ed è stato trasportato d’urgenza in Ospedale. Ma non è stato l’unico sinistroregistrato in queste ore a Roma. La cronaca.lungo Viadioggi 14 maggio 2024:motociclista (ilcorrierecitta.com)Mattinata di incidenti, gravi purtroppo, quella di oggi martedì 14 maggio 2024 nella Capitale. Tra questi uno ha coinvolto in particolare un motociclista che stava percorrendo Viadi, proprio a ridosso dello svincolo per lain direzione Roma, intorno alle 8.00. L’impatto, ...

