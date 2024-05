Gran Premio Lari- Città delle Ciliegie | appuntamento sabato

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ un periodo in Toscana didi eventi per il ciclismo dilettanti élite-under 23. Dopo il "Gp del Marmo" di domenica scorsa e prima del Trofeo Matteotti a Marcialla di domenica prossima, ecco18 maggio la quinta edizione del, organizzato dalla Juventusgrazie al presidente Antonio Giuntini ed al direttore organizzativo Mauro Sardelli con la preziosa collaborazione del Comune di Casciana Terme-. In palio anche il Trofeo Alvaro Bacci, con ritrovo presso il Centro Culturale "Sandro Pertini", presentazione della squadre e partenza ufficiale da via A.Gramsci, il tutto a Perignano. Il tracciato è quello dello scorso anno che vide il successo di Francesco Parravano ...

F1 a Imola: tante belle parole in un futuro segnato - F1 a Imola: tante belle parole in un futuro segnato - Forse sarebbe il caso di concentrarsi sui fatti piuttosto che rincorrere dolci speranze. Nella settimana del gran premio di Imola ...

Il mercato deve traslocare - Il mercato deve traslocare - Il centro storico si prepara al gran premio di Formula 1 con il trasferimento del mercato ambulante di piazza Matteotti. Posteggi aggiuntivi saranno disponibili in viale Dante e altre zone per gestire ...

Giro d'Italia 2024, oggi decima tappa: orario, dove vederla in tv - Giro d'Italia 2024, oggi decima tappa: orario, dove vederla in tv - Il Giro d'Italia affronta oggi la decima tappa, la Pompei-Cusano Mutri di 141 km. La frazione di oggi, con arrivo in salita - in diretta tv e streaming - potrebbe rappresentare una nuova chance per Ta ...