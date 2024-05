Graduatorie ATA 24 mesi - il modello F si compila solo se si vuole rinunciare alle supplenze

I 24 mesi utili per l'inserimento nelle Graduatorie di prima fascia possono essere raggiunti entro il 30 giugno e non entro la data di scadenza delle domande, 30 maggio 2024. E' la novità dei bandi dei concorsi ATA 24 mesi di quest'anno. L'articolo ...

Mobilità interna dei medici, botta e risposta tra sindacati e Asp di Palermo - Mobilità interna dei medici, botta e risposta tra sindacati e Asp di Palermo - Anaao-Assomed, Fvm Sezione Fials Adms e Fials denunciano anomalie e disparità, ma l'Azienda Sanitaria Provinciale smentisce.

Asili nido comunale e privati. Ecco i contributi alle famiglie - Asili nido comunale e privati. Ecco i contributi alle famiglie - È un servizio fondamentale per sostenere davvero le famiglie, per aiutare le mamme che non possono smettere di lavorare quando arriva un piccolo. Per questo il comune di Fermo, che fino al 31 maggio r ...

Chiarimenti sul raggiungimento dei 24 mesi di servizio nelle graduatorie ATA entro il 30 giugno - Chiarimenti sul raggiungimento dei 24 mesi di servizio nelle graduatorie ATA entro il 30 giugno - Lo scioglimento della riserva salva chi ha incarichi al 30 giugno Quando mancano poche settimane alla scadenza del bando per le graduatorie ATA 24 mesi, sulla possibilità di raggiungere il requisito ...