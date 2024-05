Graduatorie ATA 24 mesi - domanda di aggiornament - modello B2 | s’inseriscono solo i titoli e i servizi nuovi

Si aprono alle ore 9 di oggi 10 maggio le domande per inserirsi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi . Si tratta del Concorso annuale per soli titoli. Le graduatorie di prima fascia saranno utilizzate per l'attribuzione ...

Borsa Usa, futures poco variati, focus su dati inflazione e discorso Powell - Borsa Usa, futures poco variati, focus su dati inflazione e discorso Powell - (Reuters) - I futures sugli indici azionari statunitensi sono poco variati, mentre gli investitori attendono i dati sui prezzi alla produzione per avere indicazioni sull'inflazione nella maggiore ...

Fincantieri, Ebitda trim1 balza 16%, ricavi stabili, conferma guidance anno - Fincantieri, Ebitda trim1 balza 16%, ricavi stabili, conferma guidance anno - MILANO (Reuters) - Fincantieri (BIT: FCT) chiude il primo trimestre con un Ebitda pari a 100 milioni di euro, in aumento tendenziale di circa il 16% su ricavi a 1,76 miliardi, stabili rispetto al ...

Felix Hotels: in arrivo presto un altro hotel in Sardegna - Felix Hotels: in arrivo presto un altro hotel in Sardegna - E' in arrivo a breve un nuovo hotel Felix Hotels in Sardegna. Le trattative sarebbero infatti alle battute finali, con l'annuncio ufficiale atteso a giorni ...