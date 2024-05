Google prepara un trio di Pixel | Pixel 9 - 9 Pro e… 9 Pro XL?

(Di martedì 14 maggio 2024)undi smartphone di fascia alta per il prossimo autunno:9,9 Pro e forse un 9 Pro XL Novità succose in arrivo dal mondo! Sembra che il gigante di Mountain View stiando ben tre dispositivi di fascia alta per la prossima stagione autunnale, rompendo con la tradizione che li vedeva lanciare solo due modelli. Se le indiscrezioni trapelate online dovessero rivelarsi veritiere, assisteremmo a un vero e propriodi smartphonedi ultima generazione.9: design Mentre il nome “9 Pro XL” non è ...

La funzionalità chiamata Cast to devices nearby è in arrivo per Google Pixel Tablet . Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Pixel Tablet si prepara ad accogliere una nuova chicca proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara all’anno dell’IA con il nuovo evento - Google si prepara all’anno dell’IA con il nuovo evento - Google si sta preparando a tenere la sua conferenza annuale per sviluppatori Google I/O e naturalmente, sarà tutta incentrata sull'IA. La società non ha fatto ...

Mirroring dello schermo per Pixel 8a e niente Bluetooth LE per i Pixel 6: le scelte di Google - Mirroring dello schermo per pixel 8a e niente Bluetooth LE per i pixel 6: le scelte di Google - Google pixel 8a è disponibile in offerta su Amazon.it a 549.00 euro (link all'acquisto). Si trova online anche su molti altri negozi, contiamo circa 1 offerte. Se invece sei interessato alle ...

Pixel 8A è in Italia, l’Ai di Google ad un prezzo accessibile - pixel 8A è in Italia, l’Ai di Google ad un prezzo accessibile - Google ha annunciato l’arrivo nel nostro Paese del pixel 8a, il più piccolo della famiglia pixel 8. Il device porta con sè il meglio delle funzioni Ai di Google ad un prezzo di base di 549 euro. Il de ...