(Di martedì 14 maggio 2024) Robertoripercorre l'epopea di- Laa 10dalla prima messa in onda, con una puntata della sua rubrica My Way dedicata al prodotto che ha stravolto completamente i canoni della serialità italiana: "mo raccontare il male dal punto di vista del male".

Era il 6 Maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che in pochi anni avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il mondo: Gomorra – La Serie . In occasione dei 10 ...

In occasione dei 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale Gomorra – la serie . Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di Gomorra . In occasione dei 10 anni dal debutto, i ...

Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che in pochi Anni avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il mondo: “ Gomorra – La Serie ”. In occasione dei 10 ...

Gomorra La Serie 10 anni dopo, Saviano: “Ha raccontato la realtà che nessuno voleva affrontare” - gomorra La serie 10 anni dopo, Saviano: “Ha raccontato la realtà che nessuno voleva affrontare” - Roberto Saviano ripercorre l'epopea di gomorra - La serie a 10 anni dalla prima messa in onda, con una puntata della sua rubrica My Way dedicata al prodotto ...

Roberto Saviano: “Gomorra mi ha distrutto la vita, in 18 anni non l’avevo mai riletto” - Roberto Saviano: “gomorra mi ha distrutto la vita, in 18 anni non l’avevo mai riletto” - Roberto Saviano e gomorra, la sua fortuna e la sua persecuzione. Lo scrittore ripercorre la genesi dell’opera a 18 anni dall’uscita, in occasione del suo audiolibro con Audible, la prima volta in cui ...

Gomorra - La Serie celebra 10 Anni di Successi, speciale Evento su Sky Atlantic - gomorra - La serie celebra 10 Anni di Successi, speciale Evento su Sky Atlantic - Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che in pochi anni avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il ...