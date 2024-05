Gli ecovandali di Ultima Generazione inquinano anche le partite di tennis

(Di martedì 14 maggio 2024) La squadraccia di ambientalisti è scesa in azione, pronta a farsi riconoscere e non conoscere, un gesto simbolico, una dimostrazione plateale e infantile di sedicente impegno sociale

Internazionali, attivisti colpiscono i campi da tennis: vernice sul Pietrangeli - Internazionali, attivisti colpiscono i campi da tennis: vernice sul Pietrangeli - Attivisti di ultima Generazione hanno fatto irruzione sugli Internazionali d'Italia in corso al Roma bloccando due gare e sporcando il campo del Pietrangeli con vernice bianca: il motivo della protest ...

I diritti messi in discussione in Italia nel 2023, secondo Amnesty International - I diritti messi in discussione in Italia nel 2023, secondo Amnesty International - Aborto, proteste, protezione umanitaria: tutti i diritti in Italia che nel 2023 sono stati messi in discussione ...

Ultima Generazione continua a dare la sveglia a chi chiude gli occhi davanti al disastro del clima - ultima Generazione continua a dare la sveglia a chi chiude gli occhi davanti al disastro del clima - “Abbiamo bisogno del tuo coraggio!”’. È con questo richiamo alla versione originale e censurata della “Canzone del Maggio” di Fabrizio De André, che ultima Generazione ha lanciato l’inizio della sua ...