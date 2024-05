Gli avvocati di Vince McMahon rispondono alle accuse di Janel Grant con un memorandum

Dana White: “Fighter della UFC in WWE Per me va bene” - Dana White: “Fighter della UFC in WWE Per me va bene” - “Alcuni dei nostri fighter hanno sempre sognato di lottare un match in WWE, io non avrei problemi in merito. Non avevo problemi quando era vince mcmahon a dettare legge e non li avrei adesso.” ...

Con l'Arabia Saudita i rapporti sono della WWE più saldi che con Vince McMahon - Con l'Arabia Saudita i rapporti sono della WWE più saldi che con vince mcmahon - L'intesa tra WWE e Arabia Saudita continua a dare i suoi frutti, e la riprova sta nella prospettiva di molti altri eventi all'orizzonte tra cui l'imminente King & Queen of the Ring 2024 che avrà luogo ...

Randy Orton: “In WWE l’ambiente era molto più stressante sotto la guida di Vince McMahon” - Randy Orton: “In WWE l’ambiente era molto più stressante sotto la guida di vince mcmahon” - Randy Orton ha fatto il suo tanto atteso ritorno durante la scorsa edizione delle Survivor Series, dopo ben 18 mesi di attesa ed alle spalle un infortunio che aveva addirittura fatto pensare ad un suo ...