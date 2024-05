RIYADH, Arabia Saudita , 6 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Il Ministro del Turismo Saudita , Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, ha presentato un programma che darà impulso in modo significativo al settore turistico in rapida crescita del Paese. L'ambizioso ...

Arabi a Napoli, Luigi Di Maio: «Prossima tappa a Riad, ora il dialogo continui» - arabi a Napoli, Luigi Di Maio: «Prossima tappa a Riad, ora il dialogo continui» - «Impossibile fare stime precise. Non ci sono budget prefissati ma bisogna tenere presente come l’arabia Saudita per il programma di investimenti Vision 2030 ha messo sul piatto qualcosa come 3 ...

Gli arabi investono a Napoli, la fiducia globale che va conquistata - Gli arabi investono a Napoli, la fiducia globale che va conquistata - L'arabia Saudita ha un prodotto interno lordo superiore agli Emirati arabi Uniti e ha visto crescere il suo ruolo di player geopolitico globale per gli investimenti in difesa e la ...

Investopia Europe: in Italia 53 progetti per investitori dagli Emirati - Investopia Europe: in Italia 53 progetti per investitori dagli Emirati - una piattafroma di invetsimenti globali nata tre anni fa a Dubai su impulso del governo emiratino, finalizzata a creare un ponte tra la comunità internazionale degli investitori e le opportunità di ...