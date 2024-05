Gli appuntamenti urbinati dei tre candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Depositate le liste 11 liste elettorali, che contano in complesso circa 300al Consiglio comunale, riprendono gli incontri coi cittadini dei tre aspiranti adi Urbino, in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Per Maria Francesca Crespini e il gruppo “Futura“ doppio appuntamento, entrambi alle 21: questa sera a Montesoffio, nel Circolo Arci, e venerdì a Canavaccio, sempre nel Circolo Arci. Ai trecoi residenti, mercoledì nel Circolo Arci di Torre San Tommaso, giovedì nella Sala del Minatore per Montecalende e Ca’ Mazzasette e venerdì nella sala comunale ex asilo di Pieve di Cagna, tutti alle 21, Scaramucci e la coalizione “La città che verrà“ aggiungono un evento insieme aldi Bologna, Matteo Lepore: appuntamento alle 17 di sabato, alla Fortezza Albornoz, per confrontarsi col mondo ...