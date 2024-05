Gli altri 3 abusi edilizi nella villa del figlio di Daniela Santanchè scoperti con il drone

(Di martedì 14 maggio 2024) Alla fine i vigili di Pietrasanta bussano davvero di nuovo alla porta di Lorenzo Massaro. Ildi Canio e diè il proprietario della Casina Rossa, lache sorge nel parco protetto della Versiliana. Anche stavolta, come nelle occasioni in cui gli facevano visita per verificare la residenza, non l’hanno trovato in casa. Ma stavolta, ovvero il 3 maggio scorso, si portano dietro i droni. E li fanno volare sopra la residenza. E scoprono, scrive Il Fatto Quotidiano,tre presunti, che si aggiungono a quelli già documentati. Ovvero verande e portici realizzati tra 2014 e 2017 e mai demoliti dopo dieci anni nonostante l’indagine della magistratura e gli ordini di demolizione del comune. Per questo la polizia locale alla fine ha ...

