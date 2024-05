Giuntoli punta Matteo Mascetti per rivoluzionare la Juve: è uno degli artefici del miracolo Bayer - Giuntoli punta matteo mascetti per rivoluzionare la Juve: è uno degli artefici del miracolo Bayer - Giuntoli pronto a portare alla Juventus lo scout matteo mascetti. Da quasi 5 anni al Bayer Leverkusen e tra gli artefici del miracolo della squadra tedesca allenata da Xabi Alonso.

Ponte sullo Stretto, gli affari dei costruttori imbarazzano Salvini. Le opposizioni: “Riferisca in parlamento” - Ponte sullo Stretto, gli affari dei costruttori imbarazzano Salvini. Le opposizioni: “Riferisca in parlamento” - ROMA — Una richiesta unanime dell’opposizione a matteo Salvini, ministro Infrastrutture ... Patrizia Ravaioli del Formez e l’imprenditore Andrea mascetti. Non si sa nulla sui rapporti contrattuali tra ...

SANT’ANGELO ROMANO – Elezioni, Cornacchia contro Cornacchia per la carica di sindaco - SANT’ANGELO ROMANO – Elezioni, Cornacchia contro Cornacchia per la carica di sindaco - Cittadini alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno anche a Sant’Angelo Romano per le elezioni comunali. Nel piccolo centro dei Monti Cornicolani – circa 5 mila abitanti – sta terminando il secondo manda ...