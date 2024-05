Giulia Stabile fuori da Tu Si Que Vales? De Filippi punta su ex volto UeD

(Di martedì 14 maggio 2024) Si rincorre una voce nel mondo della tv e fa molto parlare perché coinvolge due beniamine dei giovani:sostituita a Tu Si Que? Non ci sono ancora conferme e nemmeno smentite, ma i bene informati hanno riferito al settimanale DiPiù Tv chevuole soprattutto ballare e sta lavorando a un progetto, uno spettacolo da portare nei teatri e potrebbe non avere più tempo per il talent dei sabati autunnali di Canale 5. Al suo posto la redazione di Maria Destarebbe pensando a un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché seguitissima influencer:De Lellis conduttrice di Tu Si Que? L'ex fidanzata di Andrea Damante ha fatto esperienza come conduttrice infatti ha presentato Love Island su Discovery, Call of Beauty e Amore alla Prova ...

Angelina Mango è in gara all'Eurovision e e da Amici anche Giulia Stabile fa il tifo per lei: ecco il tenero messaggio sui social per sopportare la cantante.

Sono molti gli ex allievi di Amici entrati nel cuore del pubblico e tra loro c’è anche Isobel Kinnear. La ballerina australiana è stata una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del talent di Canale 5 e anche se non ha vinto, il suo ...

La ballerina professionista ed ex allieva di Amici 22, Isobel Kinnear , ha compiuto gli anni e Giulia Stabile le organizza to una festa a sorpresa!

