Giroud lascia il Milan - andrà negli USA Prima lancia un appello ai tifosi

(Di martedì 14 maggio 2024) Olivierha annunciato ieri, in via ufficiale, il suo addio aldopo tre stagioni. Giocherà le ultime due gare e poiin MLS

Olivier Giroud non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Milan e andrà a giocare in MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Nell`intervista...

"Toro diviso alla meta, solo l'Europa può fermare le proteste" è il titolo proposto da La Repubblica di oggi. "Cairo contestato a Verona e al Filadelfia"

Il milan pensa alla prossima stagione: pronto un doppio colpo da 50 milioni di euro dopo l'addio di Stefano Pioli

Tutti pazzi per Zirkzee, sirene inglesi per l'attaccante olandese del Bologna ma c'è un dettaglio da non sottovalutare.