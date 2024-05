Girona-Villarreal - Liga | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 14 maggio 2024)è una partita della trentaseiesima giornata dellae si gioca martedì alle 22:00:oni,tv eng. Ilvenerdì scorso ha perso l’occasione di allungare sul Barcellona ed ipotecare quel secondo posto che consentirebbe ai catalani di giocare la prossima Final Four della Supercoppa di Spagna. L’esultanza dei calciatori del– IlVeggente.it (Ansa)In pieno recupero gli uomini di Michel sono stati raggiunti dall’Alaves (2-2), vedendo così sfumare quella che sarebbe stata la loro quarta vittoria consecutiva. I biancorossi sono rimasti a +2 sui cugini, che nel momento in cui scriviamo non hanno ancora affrontato la Real Sociedad nel posticipo della ...