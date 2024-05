Giro d’Italia 2024 - Paret-Peintre | Che giornat - sono felice Pogacar | Bisogna essere pazienti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) “Si è stata una grandissimaa, mi sentivo bene. Misbloccato nell’ultima salita,va avere pazienza, ma è davvero incredibile vincere al. Non ho mai vinto una gara professionistica,davvero. Mio fratello ha vinto in questa regione lo scorso anno? Sì, cercheremo di esserci sempre per vincere”. Lo ha detto Valentindopo aver vinto la terza tappa del, la Pompei-Cusano Mutri. La maglia rosa Tadejoggi ha gestito: “Abbiamo lasciato andare la fuga e cercato di stabilire un certo passo. Ha lavorato la Bahrain, è stato un bene per noi. In un grande...