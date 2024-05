Giro d’Italia 2024 - oggi decima tappa | orari - dove vederla in tv

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilaffrontala, la Pompei-Cusano Mutri di 141 km. La frazione di, con arrivo in salita – in diretta tv e streaming – potrebbe rappresentare una nuova chance per Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa e padrone della corsa, potrebbe piazzare un altro colpo. Il percorso, in realtà, si presenta favorevole ad una fuga composta da uomini lontani dal vertice della classifica. Lapropone i primi 50 km pianeggianti, poi si comincia gradualmente a salire. La prima vera svolta potrebbe arrivare con la salita di Camposauro, Gran premio della montagna di seconda categoria dopo 82,5 km. Lo strappo di Guardia Sanframondi, al km 104,8, può rappresentare l’inizio dei fuochi d’artificio prima della lunga salita finale: 18 km ...

Il giorno di riposo è già passato, torna il grande spettacolo del Giro d’Italia 2024 . In scena oggi la decima tappa , da Pompei a Cusano Mutri : subito un nuovo arrivo in salita per un’altra frazione scoppiettante. Andiamola a scoprire nel dettaglio ...

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia affronta oggi la decima tappa , la Pompei-Cusano Mutri di 141 km. La frazione di oggi , con arrivo in salita – in diretta tv e streaming – potrebbe rappresentare una nuova chance per Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia ...

È morto a 78 anni il sassofonista statunitense David Sanborn - È morto a 78 anni il sassofonista statunitense David Sanborn - Il sassofonista statunitense David Sanborn, tra i più influenti musicisti nel pop e nel jazz contemporaneo, è morto domenica a 78 anni. La notizia è stata diffusa con un comunicato sul suo profilo Ins ...

LIVE Giro d'Italia: dalle 13.15 la decima tappa Pompei-Cusano Mutri - LIVE giro d'Italia: dalle 13.15 la decima tappa Pompei-Cusano Mutri - Si arrende anche Ethan Vernon, il giro del 23enne inglese di Israel-Premier Tech è finito a Napoli: non ripartirà per la decima tappa, all’indomani del giorno di riposo. “Sono deluso, ma da qualche gi ...

Inchiesta in Liguria, Spinelli: "Io preso in giro da Toti. Finanziavo tutti legalmente" - Inchiesta in Liguria, Spinelli: "Io preso in giro da Toti. Finanziavo tutti legalmente" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta in Liguria, Spinelli: 'Io preso in giro da Toti. Finanziavo tutti legalmente' ...