Giro d’Italia 2024 - oggi decima tappa | orari - dove vederla in tv

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italia affrontala, la Pompei-Cusano Mutri di 141 km. La frazione di, con arrivo in salita – in diretta tv e streaming – potrebbe rappresentare una nuova chance per Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa e padrone della corsa, potrebbe piazzare un altro colpo. Il percorso, in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

oggi , martedì 12 maggio, va in scena la decima tappa del Giro d’Italia 2024 . Dopo il primo giorno di riposo subito un arrivo in salita attende l’edizione n.107 della Corsa Rosa, che con l’avvio della seconda settimana inizia a risalire lo Stivale. ...

Il giorno di riposo è già passato, torna il grande spettacolo del Giro d’Italia 2024 . In scena oggi la decima tappa , da Pompei a Cusano Mutri : subito un nuovo arrivo in salita per un’altra frazione scoppiettante. Andiamola a scoprire nel dettaglio ...

Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Grazie all’intuito di due madri che si sono improvvisate detective è stato possibile scoprire un giro di prostituzione minorile in cui erano coinvolte anche le figlie, e che ieri ...

Giro d’Italia, a San Felice a Cancello scattano i controlli anti-cinghiali sul percorso - giro d’Italia, a San Felice a Cancello scattano i controlli anti-cinghiali sul percorso - oggi la carovana rosa del giro d’Italia attraversa la Valle di Suessola. Dieci chilometri di circuito casertano per la decima tappa della 107esima edizione, che dopo lo start a Pompei, tocca ...

Giro - Tappa 10, Pompei-Cusano Mutri: percorso, favoriti, orari, GPM, quote scommesse e dove vederla in tv e streaming - giro - Tappa 10, Pompei-Cusano Mutri: percorso, favoriti, orari, GPM, quote scommesse e dove vederla in tv e streaming - giro D'ITALIA - Si riparte subito, dopo il giorno di riposo, con una tappa di montagna. Si arriva a Cusano Mutri, dopo aver scalato la Bocca della Selva. 20,9 ...