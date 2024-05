Giro d’Italia 2024 - le classifiche generali maglia per maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Ledel, in programma dal 4 al 26 maggio con tre settimane di corsa che promettono spettacolo. L’edizione numero 107 sarà ovviamente incentrata sulla lotta per larosa, ma attenzione anche alle altree le relative maglie. I corridori infatti si daranno battaglia per la classifica a punti dellaciclamino, per i GPM (gran premi della montagna) che assegneranno laazzurra di miglior scalatore e per labianca di miglior giovane. Di seguito Sportface.it vi aggiornerà giorno dopo giorno sulla situazione in tempo reale delle varie...