Giornata nuvolosa sulla Bergamasca | in serata possibili temporali

(Di martedì 14 maggio 2024) Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia. Analisi Sinottica Una vasta saccatura in quota di origine polare si sposterà nel corso della settimana dall’Islanda verso il Golfo di Biscaglia tra Francia e penisola Iberica scavando un minimo depressionario che andrà nel corso del fine settimana lentamente colmandosi. Ne conseguirà una fase di tempo da instabile nelladi martedì a perturbato specie nelle giornate di mercoledì e giovedì, con abbondanti precipitazioni specie sui settori nord-occidentali della Lombardia. Martedì 14 maggio 2024 Tempo previsto: durante la notte e la prima parte del mattino sull’intera regione cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Dal tardo mattino, aumento della nuvolosità da sud-ovest verso nord-est con rovesci o ...