Giornalista condannato al carcere per un articolo - è bufera | Attacco a libertà di stampa

In una nota l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la Commissione legalità dell’Ordine regionale, dinanzi alla condanna in primo grado del collega Pasquale Napolitano esprimono “piena e forte solidarietà ”. Il Giornalista Pasquale Napolitano ...

La Giornalista cinese che per prima aveva lanciato l’allarme Covid al mondo dovrebbe essere scarcerata in queste ore, dopo essere stata imprigionata pochi giorni dopo lo scoppio dell’epidemia del 2020. Zhang Zhan, 40 anni , è stata dietro le sbarre ...

resta in carcere il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia nel marzo 2023 con l'accusa di spionaggio. Martedì 23 aprile un tribunale di Mosca ha stabilito che dovrà rimanere in cella almeno fino alla fine del ...