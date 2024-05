Gigi Riva - gli attori di Io Capitano e Il Cervellone | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 14 maggio 2024) La presentazione del nuovo libro dial Modernissimo di Nembro, la proiezione del film “Io” alla presenza degliallo Schermo Bianco per Integrazione Film Festival, Ilall’Edoné e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 14 maggio. Ecco gli appuntamenti.Dal 9 aprile al 17 maggio alla Galleria Michelangelo, ain via Broseta, 15, sarà allestita la mostra “Dialogo tra pittura astratta e figurativa – Opere dal 1905 al 1990”. Orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Sino al 16 maggio alla Sala Manzù delladisarà allestita un’esposizione collettiva ispirata al tema “Le quattro stagioni”. In mostra ...

Il Bel Ami della Roma da bere: la vita ingorda di Bochicchio - Il Bel Ami della Roma da bere: la vita ingorda di Bochicchio - Era il beniamino delle serate mondane sul Tevere, ha truffato imprenditori, ambasciatori, allenatori, calciatori. Il libro Ingordigia (Mondadori Strade blu 2024) si chiede: come può la classe dirigent ...

Calcio: un libro con un posto nella storia del ‘’pallone’’ - Calcio: un libro con un posto nella storia del ‘’pallone’’ - Alla libreria ‘’Eli’’ di Roma presentato il volume ‘’C’era una volta il calcio ’’ di Antonello Sette, edito da Palombi Editori e Foglio Edizioni.

Gigi Riva, iniziativa in memoria di Rombo di Tuono: presenti quattro ex Cagliari - gigi riva, iniziativa in memoria di Rombo di Tuono: presenti quattro ex Cagliari - La nuova iniziativa in ricordo di gigi riva, ex giocatore del Cagliari e bandiera del club isolano, tenutasi a Torino Nel 36° Salone Internazionale del Libro di Torino, gigi riva è stato celebrato in ...