Ghali si prepara a infiammare le radio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 14 maggio 2024) Sul palco dell’Ariston è riuscito ad arrivare dritto ai suoi ascoltatori, attraverso poche e semplici parole e lanciando un messaggio di pace e inclusività. Adessoprosegue il nuovo capitolo iniziato proprio lo scorso febbraio in attesa di tornare sul palco dei live già in autunno.ha finalmente inaugurato una nuova fase della sua musica e del suo percorso. L’artista quest’anno è tornato sul palco dell’Ariston, ma questa volta in gara tra i big del Festival di Sanremo con il brano Casa mia, che si è rivelato un successo in termini di ascolti e classifica. Adesso però l’artista continua il suo percorso e aggiunge un nuovo tassello con l’uscita di Paprika prima di tornare sul palco dei live.pronto a inaugurare nuovi progetti, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagSi è sempre contraddistinto per mescolare ogni volta ...