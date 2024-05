Germania - Scholz prevede altri aumenti del salario minimo | Favorevole a portarlo a 15 euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Un aumento graduale delfino a 15l’ora. È lo scenario tracciato dal cancelliere tedesco, Olaf. Mentre in Italia il governo Meloni ha affossato qualsiasi dibattito su una norma che fissi una retribuzione minima garantita per legge, inl’esecutivo valuta di rafforzare questo strumento. Già nel 2022, dopo aver vinto le elezioni,e il suo governo aumentarono ilminino a 12. “Abbiamo così creato il più grande miglioramento salariale degli ultimi anni per i dipendenti del settore a basso”, rivendica ora il cancelliere, sottolineando che tutti gli avvertimenti sulla possibile perdita di posti di lavoro si sono rivelati “infondati“. È una delle teorie propugnate anche in Italia ...