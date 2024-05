Germania | la criminalità informatica da parte di attori stranieri è aumentata del 28%

Reggio Calabria: sequestrati a promotore finanziario abusivo 4.000 oggetti preziosi - ...Repubblica - sempre più interessata agli aspetti economico - finanziari legati alla criminalità - ... Spagna e Germania - riconducibili all'abusivo promotore finanziario.

Perché la pm Brorhilker lascia le indagini per le truffe fiscali impunite in Germania - ... soprattutto nel campo della criminalità economica, ma non sono per nulla soddisfatta del modo in cui viene perseguita la criminalità finanziaria in Germania. Spesso si tratta di autori di reati con ...