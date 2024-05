Georgia - scontri davanti al parlamento

Georgia, assalto al parlamento per la legge sull'influenza straniera. Video - Georgia, assalto al parlamento per la legge sull'influenza straniera. Video - As stated in the cookie policy, we and third parties use technologies, such as cookies, to collect and process personal data from your devices (e.g. IP address, precise device and geographic location ...

Georgia, rissa in Parlamento per la legge sull'influenza straniera: il video degli scontri - Georgia, rissa in parlamento per la legge sull'influenza straniera: il video degli scontri - Il video della rissa scoppiata nel parlamento georgiano causata dalla legge sull'influenza straniera. Ecco cosa è successo ...

Saccheggi, scontri e coprifuoco: la rivolta della Nuova Caledonia contro la riforma di Macron: “È il ritorno del colonialismo” - Saccheggi, scontri e coprifuoco: la rivolta della Nuova Caledonia contro la riforma di Macron: “È il ritorno del colonialismo” - Gli attivisti pro-indipendenza ritengono che l’emendamento in discussione all’Assemblée Nationale di Parigi sia un modo di “ridurre ulteriormente la ...