Georgia - le proteste sono più complicate di quel che sembra

Roma, 13 mag – Nelle ultime settimane Proteste in piazza sia a Tblisi che Yerevan, le capitali di Georgia e Armenia , le due nazioni del Caucaso strette tra l’ingombrante vicino russo e l’aspirazione occidentale. Due nazioni in uno scacchiere ...

continuano le proteste in Georgia contro la legge sugli “agenti stranieri”. Il partito al governo Georgian Dream ha detto che prevede di trasformare il disegno di legge in legge entro la metà di maggio. continuano le proteste in Georgia Non si ...