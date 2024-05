Geolier - un album prima delle 3 date al Maradona | esce ‘Dio lo sa’ Da oggi in pre-order

(Di martedì 14 maggio 2024) Ci aveva promesso unale quale posto migliore per iniziare a spoilerare questa prossima grande uscita se non proprio lo stadio partenopeo? È statodel match Napoli – Bologna di sabato che alcuni giocatori della squadra, come ripreso dai social del Club, hanno indossato una maglia con la scritta ‘, Dio Lo Sa, 7 giugno’. Sono questi il titolo e la data di uscita del terzo e nuovodell’artista entrato ormai di diritto tra i più grandi esponenti della scena rap nazionale.lo sa’ (Warner Music Italy) è dadisponibile nei vari formati cd e doppio vinile in pre-ha sempre detto di essere un prodotto di Napoli e, ...

Da venerdì 19 aprile 2024 è in rotazione radiofonica “Primavera” , il nuovo singolo di Fik y las Flores Molestas estratto dall’omonimo album in uscita sempre il 19 aprile. “Primavera” è un brano dalle sonorità bossa nova, rock e surf, con l’aggiunta ...

Dal 19 aprile 2024 FIK Y LAS FLORES MOLESTAS fuori sui digital store con il nuovo album “PRIMAVERA” e in radio il singolo omonimo, dopo l’uscita il 23 febbraio 2024 in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale di ...

La primavera è una stagione di speranza, slancio sentimentale e fioritura. Ti dice che non sei infelice, hai solo bisogno di sole e vitamina D. Gli album da ascoltare in primavera più belli sono quelli che riescono a catturare questa particolare ...

