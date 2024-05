Genoa - vietata ai tifosi la trasferta in casa della Roma

A Genova il primo Consiglio regionale senza Toti, proteste fuori dal palazzo: consegnate 8mila… Il Fatto Quotidiano17:43Bianca - A Genova il primo Consiglio regionale senza Toti, proteste fuori dal palazzo: consegnate 8mila… Il Fatto Quotidiano17:43Bianca - Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Ecco le nostre idee per una città solidale, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti … IVG.it10:42Riccardo Tomatis Bianca Lusignano Georgia, approvata la “legge anti ...

Giudice Sportivo, ammenda a quattro club tra cui il Verona - Giudice Sportivo, ammenda a quattro club tra cui il Verona - Sono quattro le società di serie A multate dal Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata, c'è anche il Verona, avversario del Torino nello scorso turno. Ammenda di ...

777 Partners: settimane complicate per i proprietari del Genoa tra Everton, accuse di frode e i problemi allo Standard Liegi - 777 Partners: settimane complicate per i proprietari del genoa tra Everton, accuse di frode e i problemi allo Standard Liegi - Genova. Sono settimane complicate per i 777 Partners, proprietari del genoa attraverso una serie di società controllate (la 777 genoa CFC Holdings srl, capitale sociale di 50 mila euro, a sua volta co ...