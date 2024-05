Gema - Del Re e l’addio ai playoff | Ma i ragazzi meritano applausi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Non ce l’ha fatta laPallacanestro Montecatini a riprendere per i capelli la seriecontro la Ristopro Fabriano di coach Andrea Niccolai: al PalaChemiba di Cerreto d’Esi sono ancora i marchigiani ad imporsi in gara-4 e a staccare il pass per la semifinale contro la Liofilchem Roseto. Inevitabile la delusione in casa rossoblù, anche perché il risultato di gara-1 e l’andamento di una gara-3 che grida ancora vendetta avevano fatto sognare un epilogo diverso, alla fine però il maggior vissuto di molti dei giocatori fabrianesi, Stanic su tutti, ha fatto la differenza: "Sapevamo che Fabriano era una falsa quinta, perché può contare su elementi scafati, dal talento e dall’esperienza immensi. Alla fine quello che ci è mancato per competere a questo livello è stata proprio l’esperienza e l’abitudine di giocare in circostanze del genere, Stanic ha ...