Gb convoca ambasciatore cinese dopo accuse a Hong Kong

(Di martedì 14 maggio 2024) Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato lazione dell'della Cina a Londra al Foreign Office, per la consegna di un messaggio di protesta contro "le infiltrazioni" imputate a Pechino nel Regno Unito. L'iniziativa segue l'incriminazione ieri di tre cittadini britannici, tutti membri o ex membri di strutture di polizia del Regno, due dei quali di origini etniche cinesi, arrestati, con l'accusa di aver fornito collaborazione "ai servizi d'intelligence" di, ex colonia restituita da Londra alla sovranità di Pechino nel 1997.

La ministra degli Esteri della Germania Annalena Baerbock ha dichiarato, in una conferenza stampa durante una sua visita in Australia, di avere le prove del fatto che dietro a un grosso attacco informatico nel gennaio 2023, in cui diversi siti ...

Il ministero degli Esteri russo ha convoca to l'ambasciatore britannico a Mosca Nigel Casey: lo ha dichiarato il ministero in un comunicato, come riporta Tass. " l'ambasciatore britannico è stato convoca to presso il Ministero degli Esteri russo", si ...

