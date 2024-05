Gasperini - notizia definitiva da DAZN | la decisione sul Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) In casatiene banco la situazione legata al nuovo allenatore. De Laurentiis non ha sciolto ancora le riserve sul condottiero azzurro. Sono giorni importanti per ilin vista della prossima stagione. L’annata in corso è totalmente da dimenticare, motivo per il quale l’attuale nona posizione in classifica complica i piani della società. Quest’ultima, ha intenzione di ripartire e vuole farlo il prima possibile attraverso la scelta del nuovo allenatore. La missione non è però scontata come può sembrare, ancor più perchè il presidente Aurelio De Laurentiis sa di non poter commettere ulteriori errori. Non a caso, da diverse settimane sarebbero già partiti i casting per individuare il profilo più adeguato. L’obiettivo numero uno porta ancora il nome di Antonio Conte. Quest’ultimo è nel mirino azzurro da diversi mesi, già quando ci fu l’esonero ...