Garfield - Chris Pratt | Molto più difficile doppiare Super Mari - tutta colpa dell' accento italiano

Per Chris Pratt è più difficile doppiare Super Mario che Garfield - Per Chris Pratt è più difficile doppiare Super mario che garfield - Chris Pratt ha spiegato che, nel caso di garfield, ha semplicemente recitato con la sua voce su esplicita richiesta del ...

Super Mario Bros, Chris Pratt anticipa il Nintendo Cinematic Universe: "10 anni di storie" - Super mario Bros, Chris Pratt anticipa il Nintendo Cinematic Universe: "10 anni di storie" - Ecco che cosa ha detto il doppiatore di Super mario Bros a proposito del futuro della saga di Universal e Nintendo.

Chris Pratt Spills on the Future of 'Guardians of the Galaxy' and 'Super Mario Bros' - Chris Pratt Spills on the Future of 'Guardians of the Galaxy' and 'Super mario Bros' - E! catches up with Chris Pratt to talk about his upcoming film ‘The garfield Movie’ and dishes on his other iconic roles! Catch the new ‘The garfield Movie’ in theaters May 24th.