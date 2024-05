Gara 2 playoff 2024 | Bologna replica con Tortona - Venezia blocca la fuga di Reggio Emilia

(Di martedì 14 maggio 2024) NellaBasket, la Virtusbissa il successo dell’esordio contro(83-77) e si porta sul 2-0 nella serie, mentrepareggia i conti contrograzie al successo per: VIRTUS-BERTRAM DERTHONA83-77 Non sbagliache sfrutta ancora il fattore casalingo per portarsi sul 2-0 nella serie. Spingono forte dall’inizio i padroni di casa con una tripla di Mickey al quale rispondono i piemontesi che pareggiano con Straitins. Gli ospiti ci provano gusto e vanno sul +2, ma Belinelli li riprende prima dell’allungo con il quale si chiude il primo quarto(18-14). Nel secondo ...

Tutte le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Catania , match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La squadra nerazzurra, dopo ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Perugia-Carrarese , match dello stadio Renato Curi valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione umbra, dopo aver ...

Ecco le informazioni in merito alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Casertana , match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione bianconera è ...

Rivarese, la grande festa - Rivarese, la grande festa - Merito di una stagione e di un percorso nei playoff in cui il gruppo ha saputo fare la differenza, trainato soprattutto da una figura di spicco qual è l’eterno cannoniere Federico Finotti, classe 1986 ...

NBA Playoff - Doncic sbaglia un libero nel finale, Dallas perde Gara 4: con i Thunder è 2-2 - NBA playoff - Doncic sbaglia un libero nel finale, Dallas perde Gara 4: con i Thunder è 2-2 - Il record di stoppate ai playoff in franchigia (13) non basta ai Dallas Mavericks per battere gli Oklahoma City Thunder, che nel finale in Texas strappano la vittoria e pareggiano ...

Tarnato-LR Vicenza: le probabili formazioni - Tarnato-LR Vicenza: le probabili formazioni - La squadra biancorossa inizierà dunque la propria avventura nei playoff affrontando la quarta del girone C. Un match tra due squadre in salute e che giocheranno davanti ad un pubblico delle grandi ...