Galloway si accende nel quarto periodo - gelo al Taliercio

(Di martedì 14 maggio 2024) Briante WEBER (21 minuti, 4/6 da 2, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 1 stoppata, 9 punti) Classica partita non positiva di Briante: la frenesia offensiva manda fuori giri la squadra, in difesa morde ma non azzanna come suo solito. Voto 5.5 Langston(29 minuti, 2/3 da 2, 5/10 da 3, 7/7 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 3 assist, 26 punti) Fa una fatica bestiale per tre quarti, perché la difesa Reyer non gli concede un istante di respiro; nell’ultimosi prende tutta la squadra sulle spalle, segna canestri a ripetizione, anche dalla lunga, e per poco non rimette Reggio in partita. Voto 7. Mouhamed FAYE (16 minuti, 0/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 stoppata, 2 perse, 2 assist, 0 punti) Parte bene nonostante l’ingresso anticipato per la situazione falli di Black, e lotta da par suo. Successivamente perde il confronto coi ...