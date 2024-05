Furto in un’abitazione - ladri rubano soldi e monili dalla cassaforte

Castrofilippo, furto in abitazione: portati via soldi e monili d’oro - Castrofilippo, furto in abitazione: portati via soldi e monili d’oro - Ladri in azione in una abitazione di proprietà di un 40enne di Castrofilippo. Ignoti malviventi sono infatti riusciti ad intrufolarsi all'interno della casa riuscendo a portare via una somma di denaro ...

Furto in pieno giorno nell'abitazione di un commerciante: arraffati oro e soldi per oltre 15mila euro - Furto in pieno giorno nell'abitazione di un commerciante: arraffati oro e soldi per oltre 15mila euro - I militari dell'Arma hanno già avviato l'attività investigativa per tentare, laddove possibile, di mettere dei punti fermi e identificare i balordi ...

Pordenone, si finge una paziente e smaschera la Oss ladra in ospedale - Pordenone, si finge una paziente e smaschera la Oss ladra in ospedale - Una Poliziotta della Squadra Mobile ha simulato il ricovero all'interno di una stanza, munita di telecamere, appena si è allontanata la Oss si è impossessata di 50 euro, prelevati dal cassetto ...