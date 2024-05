Furiosa | A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy ha solo 30 battute | Sul set non ho parlato con nessuno per mesi

(Di martedì 14 maggio 2024) Proprio come Fury Road, anche questo nuovo film dellanon sarà infarcito di dialoghi Nella sua ultima intervista per il Telegraph, George Miller ha dichiarato che-Joy ha sole 30di dialogo nell'arco di: A Mad Max Story, con l'attrice che ha confermato la cosa nella sua nuova intervista al New York Times. Infatti,-Joy ha raccontato di aver trascorso "" sul set del film senza pronunciare una sola riga di dialogo, aggiungendo: "Non sono mai stata così sola come nel periodo in cui ho fatto quel film. Non voglio entrare troppo nel merito, ma tutto quello che pensavo sarebbe stato facile è stato difficile". Quando le è stato chiesto cosa …

Chi ricorda Fury Road sa benissimo quanto i dialoghi tra i personaggi fossero ridotti al minimo Proprio come aveva dichiarato Denis Villeneuve un po' di tempo fa, anche George Miller non è un grande amante dei dialoghi nelle sue pellicole, ...

Furiosa non è stato facile per Anya Taylor Joy: "Mai stata così sola su un set" - furiosa non è stato facile per Anya Taylor Joy: "Mai stata così sola su un set" - L'attrice ha raccontato le dure sessioni di riprese di furiosa: A Mad Max saga, l'atteso nuovo film di George Miller.

Cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, passando per la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival - Cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, passando per la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival - Cannes 2024, ci siamo. A poche ore dall'inizio della 77esima edizione del festival cinematografico francese, tutto è pronto al Palais des Festivals et des Congrès, ...

Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy ha un numero di battute sorprendentemente basso! - furiosa: A Mad Max saga, Anya Taylor-Joy ha un numero di battute sorprendentemente basso! - furiosa: A Mad Max saga, diretto da George Miller, si prepara a incantare le sale, a partire dalla sua Premiere al Festival di Cannes ...