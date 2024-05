Fratoianni Avs | A Budapest per incontrare Ilaria Salis in carcere

(Di martedì 14 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Ho cercato di raccontarle della solidarietà e dell'affetto che la circonda e credo che le abbia fatto piacere. Ho trovato una ragazza che è molto proiettata sul domani, sul futuro, sul suo futuro fuori dale sulla possibilità di far sì che questa possibilità, quella di essere parlamentare europea di alleanza verdi sinistre, sia un'occasione per continuare a fare politica, per occuparsi delle persone più deboli, dei diritti di tutti e tutti in Italia e in Europa", le parole di Nicoladi Avs adopo aver incontrato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis" - L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis" - La Direzione del Servizio penitenziario ungherese respinge categoricamente le recenti affermazioni di Roberto Salis, secondo cui a sua figlia Ilaria sarebbe stato negato il diritto di voto alle ...

