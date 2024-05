Fratelli d’Italia - domani nel Sannio arriva Vittorio Sgarbi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, mercoledì 15 maggio alle ore 11.30,farà tappa a Benevento per incontrare la stampa e i cittadini per promuovere la sua candidatura alle Elezioni Europee 2024 nella lista di, Circoscrizione Italia Meridionale.ex Sottosegretario di Stato alla Cultura e sindaco di Arpino, nato a Ferrara l’8 maggio 1952, critico e storico dell’arte, professore ordinario di Storia dell’arte, accademico di San Luca, si tratterrà nel centro storico della città, per incontrare amici e sostenitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.