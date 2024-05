Francia | il detenuto in fuga è Mohamed Amra - ' la mosca'

(Di martedì 14 maggio 2024) Si chiamadetto 'la' ilin, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava dall'ufficio del giudice istruttore al carcere, dove sconta una condanna a 18 mesi. Lo si apprende da diverse fonti di media francesi. La caccia all'uomo continua nei dintorni dell'autostrada A154, nel nord della, dove si è svolto l'attacco in cui due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti uccisi e altri tre gravemente feriti. 'La' sarebbe un noto trafficante di droga, secondo quanto si apprende, che la giustizia è riuscita a condannare soltanto per un tentato omicidio ma è sotto inchiesta per rapine e per aver ucciso un uomo vicino a Marsiglia. Secondo Le Parisien, che cita una fonte del carcere in cui ...

L'articolo Choc in Francia : commando assalta la polizia , due agenti morti. Detenuto in fuga proviene da Nicola Porro.

E' accaduto nell'Eure, in Normandia. Il furgone trasportava il Detenuto da Rouen verso Évreux Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale di Incarville, nell'Eure, in Normandia. Lo ...

Detto la Mosca. In Francia assalto a furgone della Polizia, uccisi 2 agenti, in fuga il noto trafficante Mohamed Amra - Detto la Mosca. In Francia assalto a furgone della Polizia, uccisi 2 agenti, in fuga il noto trafficante Mohamed Amra - Si chiama Mohamed Amra detto “la mosca” il detenuto in fuga, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava dall'ufficio del giudice istruttore al carcere, dove ...

Polizia sulle sue tracce Assalto a un furgone penitenziario in Francia: due agenti uccisi e un detenuto in fuga - Polizia sulle sue tracce Assalto a un furgone penitenziario in Francia: due agenti uccisi e un detenuto in fuga - Due agenti della Polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi martedì mattina, e altri 3 feriti in modo grave, in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed E ...

Francia, assalto al furgone della polizia penitenziaria: uccisi due agenti, in fuga il detenuto Mohamed Amra - Francia, assalto al furgone della polizia penitenziaria: uccisi due agenti, in fuga il detenuto Mohamed Amra - Prima l'assalto, poi la sparatoria, infine la fuga. Due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello ...