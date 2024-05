Francia | due agenti della polizia penitenziaria uccisi durante il trasferimento di un detenuto

(Di martedì 14 maggio 2024) Questa mattina, all'incrocio autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia, duefrancese sono statiin un violento assalto al loro furgone di. A bordo del veicolo si trovava un, identificato come Mohamed Amra, noto come 'la mosca', liberatol'attacco. Il ministroGiustizia, Eric Dupond-Moretti, ha confermato che altri tresono rimasti gravemente feriti nell'aggressione. La caccia all'uomo è ancora in corso nei dintorni dell'autostrada A154 nel nord

E' accaduto nell'Eure, in Normandia. Il furgone trasportava il Detenuto da Rouen verso Évreux Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale di Incarville, nell'Eure, in Normandia. Lo ...

Grave episodio di cronaca in Francia dove un furgone della polizia penitenziaria è stato preso d' assalto da malviventi: morrti 2 agenti colpiti nel corso dell' assalto . ’E' successo nei pressi di Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. ...

Detto la Mosca. In Francia assalto a furgone della Polizia, uccisi 2 agenti, in fuga il noto trafficante Mohamed Amra - Detto la Mosca. In Francia assalto a furgone della polizia, uccisi 2 agenti, in fuga il noto trafficante Mohamed Amra - Lo si apprende da diverse fonti di media francesi. La caccia all'uomo continua nei dintorni dell'autostrada A154, nel nord della Francia, dove si è svolto l'attacco in cui due agenti della polizia ...

Francia, assalto al furgone della polizia penitenziaria: uccisi due agenti, in fuga il detenuto Mohamed Amra - Francia, assalto al furgone della polizia penitenziaria: uccisi due agenti, in fuga il detenuto Mohamed Amra - Prima l'assalto, poi la sparatoria, infine la fuga. Due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello ...

Napoli, detenuto dà fuoco alla sua cella a Poggioreale: «Evacuato l'intero piano» - Napoli, detenuto dà fuoco alla sua cella a Poggioreale: «Evacuato l'intero piano» - «A Poggioreale, ancora una volta, solo il tempestivo intervento del personale penitenziario ha evitato la tragedia: nella serata di ieri al Reparto Venezia un detenuto ha dato fuoco alla ...