Francia - assalto armato al furgone durante il trasferimento di un detenuto | almeno 2 agenti uccisi Macron | Saremo inflessibili – Il video

(Di martedì 14 maggio 2024) Un gruppo di uomini armati e a volto coperto ha assaltato unin, fra Rouen ed Evreux, nella regione Normandia, per liberare un. Il convoglio lo stava trasferendo dal carcere di Evreux all’ufficio del giudice istruttore di Rouen per essere interrogato sul tentato omicidio di cui è accusato. L’attacco è stato condotto da un’Audi bianca e una Bmw, una delle quali ha funzionato da ariete e, secondo quanto si vede nel, ha colpito frontalmente ilper arrestarne la corsa. Nel blitz avvenuto al casello autostradale di Incarville, nel nord delladuesono statie altri tre sono rimasti feriti in modo grave, come confermato dal ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti. I ...

