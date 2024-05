Francia - assalto al furgone della polizia penitenziaria | uccisi due agent - in fuga il detenuto Mohamed Amra

Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale in Normandia, in Francia . Due auto, un’Audi A5 bianca e una Bmw serie 5, hanno attaccato il furgone che trasportava un ...

