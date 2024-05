Francia - assalto al furgone della polizia penitenziaria | uccisi due agent - in fuga il detenuto Mohamed Amra

Almeno due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nel nord del Paese). A bordo c’era un Detenuto che gli ...

Tre agenti penitenziari sono stati uccisi in un assalto a un cellulare che trasportava un detenuto nel dipartimento di Eure, in Normandia. Mohamed A. soprannominato «La Mouche», trentenne originario del quartiere di La Sabliere, a Rouen, condannato ...

Trent'anni, originario del quartiere di La Sablière, a Rouen, con precedenti per furto e traffico di stupefacenti e un'accusa di omicidio. Questo il profilo di Mohamed Amra , conosciuto con il soprannome di "La Mouche" (la mosca), il detenuto in ...

Commando armato assalta un furgone della Polizia: detenuto in fuga - Commando armato assalta un furgone della polizia: detenuto in fuga - Un evasione è avvenuta in Francia, dove un commando armato ha ucciso tre agenti di polizia per liberare un detenuto. A Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure, in Francia un furgone di trasporto detenu ...

Francia, assalto al furgone della polizia: il luogo dell'imboscata - Francia, assalto al furgone della polizia: il luogo dell'imboscata - Almeno due agenti sono stati uccisi e altri tre sono rimasti gravemente feriti dopo che uomini armati hanno attaccato un furgone della polizia penitenziaria per liberare un detenuto ...

Francia: assalto al furgone della Penitenziazia. Uccisi due agenti. Liberato un narcoboss - Francia: assalto al furgone della Penitenziazia. Uccisi due agenti. Liberato un narcoboss - ome in un film, però è la cruda realtà. Assalto a un furgone che trasoportava un detenuto eccellente, in Normandia: Mohamed Amra detto 'la mosca', boss del narcotraffico. Due agenti della polizia peni ...