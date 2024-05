Francia | assalto al furgone della Penitenziazia Uccisi due agenti Liberato un narcoboss

(Di martedì 14 maggio 2024) ome in un film, però è la cruda realtà.a unche trasoportava un detenuto eccellente, in Normandia: Mohamed Amra detto 'la mosca', boss del narcotraffico. Duepolizia penitenziaria francese sono stati. Il detenuto ora ora è in fuga. L'agguato è avvenuto al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nord del Paese) L'articolo proviene da Firenze Post.

