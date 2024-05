Francia - assalto a furgone polizia penitenziaria con detenuto a bordo | 3 agenti uccisi

Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un' Assalto al loro furgone mentre stavano trasportando un detenuto che ora è in fuga .Continua a leggere

Due poliziotti uccisi per far evadere un prigioniero. Questo è il bilancio di quanto accaduto a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Un furgone che aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d'assalto da un commando, ...