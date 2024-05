Fotografia con smartphone | come fare belle foto con iPhone

(Di martedì 14 maggio 2024) Lacon gliè ormai semplice e intuitiva e ci permette di scattareovunque: macon? Ecco la nostra guida per sfruttare al meglio tutto il potenziale diLacon gliè semplice e intuitiva, ci permette di scattareovunque e soprattutto ci offre delle potenzialità enormi. Su queste pagine abbiamo già esplorato una guida sullacone 5 consigli percon il telefono. Abbiamo visto le modalità in manuale delle ...

La foto grafia con gli smartphone è ormai semplice e intuitiva e ci permette di scattare foto ovunque: ma come fare belle foto con il telefono ? Ecco la nostra guida per trasformare il nostro smartphone in una macchina foto grafica La foto grafia ...

I tre modelli Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra arrivano in Italia . Non c’è il 5G e non ci sono grosse aspettative di vendita, ma c’è un pubblico e c’è una fotocamera che, come da tradizione, è ai massimi livelli.... Leggi tutto

Gli smartphone ci condizionano in palestra - Gli smartphone ci condizionano in palestra - In America, alcune palestre hanno vietato di fare foto e video in palestra e si può solo ascoltare musica con le cuffie se si svolgono gli esercizi.

I grandi della fotografia tornano a Lanciano, al via la dodicesima edizione di Immagina - I grandi della fotografia tornano a Lanciano, al via la dodicesima edizione di Immagina - Ha raggiunto l’edizione numero 12 la fortunata rassegna fotografica Immagina, in programma da mercoledì 15 a sabato 18 maggio al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, organizzata dall’associazione ...

Realme 12+ 5G: la recensione - Realme 12+ 5G: la recensione - Questo lo posiziona tra i migliori smartphone della sua categoria ... rendendo possibile ottenere foto perfette anche in movimento o in condizioni di illuminazione scarsa. Una delle funzionalità più ...