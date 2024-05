(Di martedì 14 maggio 2024) La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare alla cosiddetta 'tax', la tassa sulle bevande zuccherate. Lo spieganodi Palazzoprecisando che "il governo è al lavoro per trovare la copertura per poter rinviare nuovamente l'entrata in vigore dell'imposta, che è bene ribadire è stata introdotta dal governo Conte, ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi".

"Poiché l'in stabilità dei governi indebolisce una Nazione nelle relazioni internazionali e in economia, l'intento è sottolineare che le riforme istituzionali, premierato incluso, non sono conflittuali rispetto ai poteri istituzionali, ai principi ...

Superbonus: fonti P.Chigi, al lavoro per rinvio sugar tax al 2025 - Superbonus: fonti P.chigi, al lavoro per rinvio sugar tax al 2025 - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "La presidenza del Consiglio e il ministero dell’Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta ‘sugar tax’, la tassa s ...

L’eterno rinvio della “sugar tax”, la tassa che c’è ma non c’è: sarà posticipata al 2025 - L’eterno rinvio della “sugar tax”, la tassa che c’è ma non c’è: sarà posticipata al 2025 - Governo al lavoro per rimandare la tassa sulle bevande zuccherate, introdotta dal Governo Conte nel 2020 e mai entrata in vigore ...

Fonti Chigi, verso rinvio della sugar tax al 2025 - fonti chigi, verso rinvio della sugar tax al 2025 - La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate. (ANS ...