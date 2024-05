Flowserve - sindacati in pressing per evitare i 61 licenziamenti

(Di martedì 14 maggio 2024) Continua la mobilitazione per scongiurare i 61su 179 dipendenti allaValbart, azienda attiva nel settore dell’oil&gas con la produzione e commercializzazione di valvole a sfera (“on-off” per condutture, per il controllo fluidi) e attuatori di potenza fluida, a gas e idraulici. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno inviato formale richiesta alla direzione generale sviluppo economico della Regione Lombardia per approfondire gli argomenti già esposti nell’audizione di giovedì 2 maggio in commissione e ricercare soluzioni di prospettiva industriale a tutela dei posti di lavoro a Mezzago. "Siamo in attesa della convocazione della direzione generale di Regione Lombardia e vorremmo sapere dall’azienda, nell’incontro previsto in Confindustria a Monza per domani, se si sta muovendo per garantire un futuro al sito ...

