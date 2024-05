Florovivaismo - il settore regge bene I dati del Monitor portano vitalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilpistoiese tiene: è questo uno deirelativi al 2023 che emerge daldei distretti della Toscana realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Le esportazioni complessive del distretto pistoiese dell’ultimo anno sono state pari a 636,5 milioni di euro, in calo del 4,3% rispetto all’anno precedente. Perdono, in varie misure, le altre eccellenze locali rappresentate da cartario, mobile e calzaturiero, a testimonianza delle difficoltà del momento. Sostanzialmente invariato, invece, ilche fa registrare un modesto -0,2% rispetto all’anno precedente: in termini assoluti le esportazioni sono calate dai 358,1 milioni del 2022 ai 357,4 del 2023. Un buon dato, dunque, che testimonia ladel, come sempre al centro ...